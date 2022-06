Obi-Wan Kenobi: le interviste al cast, il debutto record, gli attacchi razzisti all'attrice

Nel racconto per il settimanale di cultura e spettacolo Tuttifrutti viene mostrato il video di Ewan McGregor in difesa della collega Moses Ingram: "Noi stiamo dalla parte di Moses, le vogliamo bene e se le avete mandato messaggi d'odio voi non siete veri fan di Star Wars per me". L'attore ha pubblicato un messaggio di sostegno all'attrice, protagonista insieme con lui della serie, che sui social aveva denunciato di aver ricevuto centinaia di messaggi razzisti dopo l'uscita degli episodi su Disney+, molto attesi e visti nel primo weekend da un numero di utenti record per la piattaforma. "Gli insulti mi hanno davvero ferito - ha raccontato Ingram - perché non ci posso fare niente, nessuno può fare niente per fermare questo odio".T utto il cast, la produzione e ovviamente molti fan si sono schierati dalla sua parte. Una posizione ben riassunta da un tweet del profilo ufficiale della saga: "Ci sono più di 20 milioni di specie senzienti nella galassia di Star Wars, non scegliere di essere un razzista". McGregor in questo servizio ha la voce dell'attore Emiliano Conti.