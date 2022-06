Oltre al centro commerciale attacchi indiscriminati russi negli Oblast di Odessa, Dnipro e Lysychans

Il presidente Zelensky è tornato a parlare dell’attacco al centro commerciale, ma son ore di attacchi indiscriminati in tutto il paese. Colpito un palazzo a Mykolaïv, e uno a Dnipro, palazzi residenziali senza nessuna rilevanza militare, ancora incerto il numero delle vittime civili ma si parla di diverse decine. Si fa sempre più serrato l’assedio a Lysychans, sul fronte del Donbass, dove Gli Ucraini tentano di non perdere terreno per non lasciare i territori isolati.