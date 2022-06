Gli auguri del Boss a Sir Paul

Un regalo di compleanno molto gradito è arrivato da Bruce Springsteen e Jon Bon Jovi. Le due star sono sono salite sul palco al concerto al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey, per festeggiare l’ex Beatle. Lo show era l’ultima tappa americana del tour «Got Back» di Sir Paul: 50 mila spettatori. “Ho una sorpresa per voi. Ci ha raggiunto un ragazzo del posto», ha detto Sir Paul introducendo Springsteen con cui poi ha cantato ”Glory Days" e “I Wanna Be Your Man”.