Per amore delle tartarughe

Sandra Hochscheide, responsabile del Turtle Point della Stazione Zoologica Anton Dohrn, è una delle più apprezzate e conosciute scienziate del mare.

L’abbiamo incontrata a Portici, tra le vasche che ospitano i tanti esemplari da curare e riportare in libertà.

La loro lunga storia sul nostro pianeta, risalente a circa 120 milioni di anni fa, è minacciata sia dall’inquinamento e che dal comportamento scorretto dell’uomo. A volte un sacchetto è il loro ultimo pasto, altre volte perdono una pinna perché rimane annodata tra fili di plastica…

“Il mio interesse per la biologia nasce al liceo, ero particolarmente affascinata dal mare e dalle sue creature” racconta Sandra, mentre ci prepara un caffè.

L’amore per tartarughe la conquista definitivamente mentre prepara la tesi di laurea e la porterà a vivere in ogni parte del mondo, dall’Australia al Sudafrica per approdare in Italia. Il matrimonio con un collega non prevede il ritorno in Germania.

Durante l’intervista eravamo attorniate da studenti di ogni età, ospiti graditissimi. “La divulgazione è fondamentale per cambiare atteggiamento nei confronti della casa comune, l’unica che abbiamo” ricorda la dottoressa delle tartarughe prima di salutarci.