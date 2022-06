In Georgia il ponte Diamante: 240 metri di passerella trasparente sospesa su una gola

Un ponte di vetro sospeso in bilico su un panorama mozzafiato. E’ stato inaugurato nei giorni scorsi il Diamond Bridge di Kassland, in Georgia. Il ponte sospeso di vetro si sviluppa al di sopra del Dashbashi Canyon ed è frutto di un investimento israelo-georgiano di oltre 35 milioni di euro.

240 metri di passeggiata trasparente galleggiando sulla spettacolare gola. Il ponte del diamante è a due ore di auto dalla capitale Tbilisi, incastonato nella splendida riserva naturale di Tsalka. Il canyon, riporta l'Agenzia France Presse, si trova a un'altitudine di 1.100-1.500 metri sul livello del mare ed è lungo 8 chilometri. Si estende per 669 ettari ed è pieno di spettacolari cascate e grotte lungo i suoi lussureggianti pendii verdi. Al centro del ponte c'è il Diamond Bar, la struttura sospesa più grande e più alta del mondo, in lizza per un Guinness World Record. Pesa un totale di 9 tonnellate e può contenere circa 2 mila persone contemporaneamente.