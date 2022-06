Popoli in fuga

Il 20 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato indetta dall'ONU. Oltre 100 milioni i profughi e gli sfollati nel mondo. Un numero da record registrato dall’UNHCR soprattutto nei primi sei mesi di quest'anno con 20 milioni in più di persone costrette a lasciare la propria terra a causa del numero crescente di guerre, fame e carestie. Tra questi 7,7 milioni di ucraini.

Ne abbiamo parlato in questo speciale di Rainews24 condotto da Angela Caponnetto, con Chiara Caroletti di UNHCR per l'Italia la Santa Sede e San Marino, l'inviato di Rainews24 Salah Methnani che ha visitato i campi profughi in Libano e Giordania, dalla Turchia la corrispondente Carmela Giglio, da Lampedusa Giovanni D’Ambrosio di FCEI Mediterranean Hope e storie raccontate dagli stessi rifugiati.