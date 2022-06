video - Primo utilizzo ufficiale da parte degli ucraini degli Himars americani

Nel post sui social si legge testualmente “Il primo utilizzo ufficialmente registrato di M142 HIMARS in Ucraina” ed è evidentemente un uso notturno. I nuovi lanciatori, promessi dall'amministrazione Biden a Kiev erano molto attesi perché in grado di raddoppiare la gittata dei bombardamenti ucraini dietro il fronte nemico, arrivando ad 80 chilometri. In realtà il sistema potrebbe spingersi anche fino ad oltre 250 chilometri, ma gli ucraini potranno utilizzare solo quelli con un raggio ridotto per non rischiare di colpire il territorio russo.