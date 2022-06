Spotilght - Col vento in poppa: una vela per la legalità

In onda venerdì 17 giugno

Da 30 anni l'associazione è impegnata nella realizzazione di progetti e attività di recupero per i minori dell'area penale in misura cautelare o in messa alla prova. La partecipazione alla Regata dei Tre Golfi rappresenta il momento conclusivo di lungo percorso formativo presso la Lega Navale di Napoli e mira a sviluppare nei ragazzi il senso di responsabilità, solidarietà e rispetto delle regole tipico di questo sport. Nella consapevolezza che starà poi a loro decidere se proseguire sul cammino intrapreso