Putin ai giovani imprenditori russi: "La Russia non farà la stessa fine dell'Urss"

La Russia "non cadrà nella stessa trappola dell'Urss, la sua economia resterà aperta". Lo ha detto Vladimir Putin parlando ai giovani imprenditori russi, aggiungendo che la sfida che oggi ha di fronte il paese è "tornare e rafforzarsi".

“I russi di oggi condividono lo stesso destino dell'imperatore Pietro I il Grande”. Lo ha detto oggi il presidente russo. "Pietro I riprese e rafforzò i territori, questo è il destino che tocca anche a noi".

“Se uno Stato o un gruppo di Stati non possono prendere decisioni sovrane, allora sono colonie, e le colonie non hanno prospettive”, ha detto ancora Vladimir Putin parlando ai giovani imprenditori russi, secondo quanto riporta la Tass, aggiungendo che non esiste una via di mezzo, ossia uno "stato intermedio", "tra un paese indipendente ed una colonia".

Interessante, poi, il passaggio sul tema della sicurezza collegata alla capacità tecnologica ed economica della Russia: “Come riusciamo a raggiungere la sicurezza esterna senza avere le capacità tecnologiche, senza essere sovrani, indipendenti dal punto di vista tecnologico?” ha detto Putin.

“Non avremmo mai potuto avere le armi ipersoniche senza le tecnologie. Solamente quando ti capita di averne bisogno lo capisci. Quando abbiamo avuto queste armi io mi sono fatto portare l’elenco di chi decorare per questa realizzazione. Mi hanno portato un grandissimo elenco e lì non c’erano nomi di persone, c’erano nomi di aziende che hanno partecipato a questo processo. Sono rimasto sorpreso”, ha aggiunto ancora il presidente russo.

“Se togli uno solo di questi nomi l’arma non può esistere. Lì ho capito la profondità delle nostre capacità economico-difensive. Chiaramente se l’economia non funziona come facciamo a consolidare la nostra società? E se non ci sarà una società consolidata non avremo nient’altro. Però per utilizzare efficacemente tutto questo dobbiamo risolvere i problemi di base: problema demografico, di sanità, scienza, educazione, istruzione”.

L'inflazione secondo Putin

La Russia non ha nulla a che fare con l'inflazione in atto in Occidente, che è "il risultato dei loro errori". Lo ha detto oggi il presidente russo, Vladimir Putin, scherzando sul fatto che negli Stati Uniti l'aumento del prezzo della benzina venga definito "l'aumento dei prezzi di Putin".

"Stanno cercando di limitare le esportazioni dei nostri fertilizzanti e i prezzi sono aumentati, prima di tutto, più sui loro mercati che sul nostro. Stanno cercando di limitare le nostre risorse energetiche, e i prezzi sono saliti di nuovo alle stelle. Chiamano già inflazione con il mio nome, ma non abbiamo assolutamente nulla a che fare con questo - ha detto Putin incontrando i giovani imprenditori russi - no, sul serio, è vero, non abbiamo assolutamente nulla a che fare con questo. Questo è il risultato dei loro errori, e di quelli a lungo termine".

Stando a quanto riportato dall'agenzia Ria, Putin ha quindi aggiunto che "quelli che hanno imposto le restrizioni alla Russia hanno commesso degli errori, e ora cercando di coprirsi, dando alla Russia la colpa di tutto. E non abbiamo nulla a che fare con questo".