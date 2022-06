Questo video mostra sabotaggi anti russi a Mariupol, secondo Kiev

Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco ucraino di Mariupol, pubblica questo video sul suo canale Telegram scrivendo: "Mariupol. Resistenza. La città non ha accettato l'occupazione. Gradualmente la resistenza passa al sabotaggio. Il 9 giugno, due trattori e tre grandi rimorchi per camion sono improvvisamente andati a fuoco sull'autostrada Taganrog nel parcheggio del ministero russo per le situazioni di emergenza. Il motivo si chiama: incendio doloso. L'11 giugno uno sconosciuto ha accoltellato alla schiena un dipendente del ministero russo per le situazioni di emergenza. La ferita è stata fatale".