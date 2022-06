Catturata e poi liberata la razza d'acqua dolce più grande al mondo: pesa trecento chili

Gli abitanti dei villaggi cambogiani sul fiume Mekong hanno catturato quello che secondo i ricercatori è il più grande pesce d'acqua dolce del mondo mai registrato, si tratta di una razza di 661 libbre (circa 300 chilogrammi): per portarla a riva ci sono voluti circa una dozzina di uomini.



La razza è stata battezzata col nome di Boramy - che significa "luna piena" in lingua Khmer. La femmina di quattro metri è stata liberata nel fiume dopo essere stata etichettata elettronicamente per consentire agli scienziati di monitorare i suoi movimenti e il suo comportamento .

"Questa è una notizia molto eccitante perché era il pesce (d'acqua dolce) più grande del mondo", ha detto il biologo Zeb Hogan, ex conduttore dello spettacolo "Monster Fish" sul National Geographic Channel e ora parte di Wonders of the Mekong, un progetto di conservazione sul fiume.

"È anche una notizia entusiasmante perché significa che questo tratto del Mekong è ancora in salute.... È un segno di speranza che questi enormi pesci vivano ancora (qui)."