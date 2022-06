Ecco il Reggimento Azov mentre abbatte un drone russo - Video

L'unità Dnipro del Reggimento Azov ha pubblicato sul suo canale Telegram questo video che mostra il sistema antimissile ucraino “Osa” colpire e abbattere, nei cieli della regione di Zaporizhzhia, un drone russo “Orlan-10”. Un danno di circa 100 mila dollari statunitensi, secondo l'agenzia ucraina Unian, che sottolinea inoltre come l'esercito russo stia usando regolarmente questo modello di drone per attività di ricognizione e per individuare gli obiettivi da colpire, difficile da intercettare per le piccole dimensioni