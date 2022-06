Regina Elisabetta, seconda apparizione in pubblico in due giorni in Scozia

La Regina, per motivi di salute, non era riuscita a partecipare agli eventi del Giubileo di Platino (la celebrazione dei 70 anni di regno) in Inghilterra, ma da ieri è apparsa due volte in pubblico in Scozia. Ieri per ricevere le chiavi della città di Edimburgo, oggi per ricevere quelle del castello. Chiavi che, come vuole il protocollo, Elisabetta ha subito restituito in segno di fiducia. La Regina ha poi assistito alla parata delle forze armate. La permanenza della sovrana in Scozia è prevista fino al primo luglio.