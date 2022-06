Regione di Sumy, gli ucraini denunciano: "I russi hanno colpito con bombe al fosforo"

La guerra in Ucraina

Il breve video diffuso dai canali social ucraini mostrerebbe l'uso di armi al fosforo impiegate dai russi per bombardare la regione di Sumy. Non ci sono ulteriori informazioni sul numero delle persone coinvolte né sulla distruzione provocata da tali bombe. L'unica cosa certa, sostengono gli ucraini, sarebbe "l'utilizzo da parte dei russi di armi vietate in guerra”.