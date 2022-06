Report: che fine hanno fatto un miliardo e 400 milioni per aumentare le terapie intensive

In onda stasera alle 21.20 su Rai 3

A maggio 2020, sull'onda dei quasi mille morti al giorno per Covid, il governo approva il Decreto Rilancio e stanzia un miliardo e 400 milioni di euro per potenziare la rete ospedaliera italiana. Alla regione Lombardia spettano ben 225 milioni di euro, ma ad oggi ne ha chiesti solo 32,3. Il risultato è che nel 2022, durante la quarta ondata, risultava realizzato solo il 16% dei nuovi posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva previsti dal piano di potenziamento del 2020 (202 nuovi posti letto su 1289 da realizzare). Molti interventi sono ancora nella fase della progettazione. A sua volta, però, la regione Lombardia dà la colpa di questi ritardi al ministero della Salute e alla lentezza nell'approvare la rimodulazione dei progetti. Ora è in corso anche il riaggiornamento dei costi dei progetti alla luce dell'aumento dei prezzi delle materie prime. E così gli interventi programmati rischiano di slittare ulteriormente.