Rifornimento in volo del caccia F-35 Usa: manovre millimetriche sorvolando Riga, Tallinn e Vilnius

Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, lo scorso febbraio, gli stati baltici di Estonia, Lettonia e Lituania hanno chiesto un impegno maggiore delle forze Nato. Un “numero adeguato” che sarà discusso durante il vertice di Madrid in programma dal 28 al 30 giugno. Nel frattempo la Nato mostra le abilità in volo e la vicinanza ai Paesi più esposti con la Russia. Nel video un Boeing KC-135 Stratotanker, assegnato alo stormo 92° Air Refuelling Wing attualmente operativo dalla base aerea tedesca di Spangdahlem, mostra il rifornimento in volo di un caccia Lockheed Martin F-35 Lightning II in formazione su Riga, Tallinn e Vilnius.