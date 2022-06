Rischiare la vita ogni giorno per un po' d'acqua - Video

Da noi il free-climbing è un’attività sportiva e ricreativa, In alcuni villaggi dell’India è l’unico modo per raccogliere un po’ d’acqua per sopravvivere, naturalmente senza nessuna corda, imbracatura o altro attrezzo di sicurezza.

In India stanno diventando virali video come questo in cui le persone nel villaggio di Ghusiya sono costrette a prendere misure così estreme dopo che pozzi e stagni si sono asciugati. Nella regione del Madhya Pradesh, la carenza d'acqua è un problema ricorrente ogni estate. Il governo statale ha promesso la fornitura di acqua del rubinetto a ogni villaggio entro il 2024. Ma l'acqua potabile è ancora inaccessibile a milioni di persone. Diverse altre aree in tutta l'India stanno affrontando una crisi idrica simile, gli stati di Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat, Uttarakhand e Haryana sono stati tra quelli più colpiti dalla crisi.

A Ghusiya, gli abitanti del villaggio arrabbiati hanno detto che quest'anno boicotteranno le elezioni locali per protestare contro il governo. "Dobbiamo scendere nel pozzo per raccogliere l'acqua. Ci sono tre pozzi, tutti si sono quasi asciugati. Nessuna pompa a mano raggiunge l'acqua", ha detto una donna all'agenzia di stampa ANI, "I dipendenti del governo e i leader politici vengono qui solo durante le elezioni. Questa volta abbiamo deciso di non votare fino a quando non avremo un'adeguata fornitura d'acqua".