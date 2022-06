Rissa di via Bolla a Milano: un video ripreso da un palazzo vicino

Una maxi rissa in strada a Milano, tra gli occupanti degli alloggi di residenza popolare, una sessantina di persone si è riversata in strada verso le nove di sera, armata di bastoni e spranghe.

Secondo le forze dell'ordine, tra le possibili cause la difficile convivenza tra gruppi "già caratterizzati da frequenti frizioni".

Il 118 è intervenuto alle 21.30 con tre ambulanze e un'auto del personale medico, medicando sul posto quattro persone, due maschi di 17 e 2 anni, appunto, e due donne di 21 e 44 anni. I medici hanno poi deciso per il trasporto al pronto soccorso solo per la ragazza e per il bambino, entrambi in codice verde.