Risse e accoltellamenti a Peschiera del Garda, la polizia carica. Giovane: "Chi vince, blu o neri?"

Momenti di tensione a Peschiera del Garda quando è stato richiesto l’intervento degli agenti in tenuta antisommossa per fermare i disordini di alcuni giovani arrivati nel comune veneto per partecipare a un evento organizzato sui social network. Tante le immagini diffuse in rete, tra cui l'assalto ai trenini turistici e le molestie in treno denunciate da alcune ragazze di Milano.