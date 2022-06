Video dal drone, il day after del maxi incendio al rimessaggio di camper

I vigili del fuoco hanno lavorato ore per domare il grosso rogo divampato a La Monachina a Roma. Un incendio di sterpaglie ha raggiunto un rimessaggio di camper, le bombole di gas hanno alimenato il fuoco e decine di camper sono andati in fumo per la disperazione dei proprietari. Lo spettacolo che si offre alla telecamera di questo drone è incredibile. Si riconoscono appena le strutture metalliche dei veicoli, tutto il resto è come sparito ed è tutto nero e carbonizzato. L’intenso fumo è stato visibile da via Aurelia e zone limitrofe fino all’Eur e a Fiumicino.