Roma, video del crollo di un pezzo dell'arco di Porta Maggiore. Area recintata.

Una parte dell'arco di Porta Maggiore, al centro di Roma, si è staccata ed è caduta in terra. E' avvenuto questa mattina alle 6.15 all'incrocio tra Porta Maggiore e Piazzale Labicano. Sul posto gli agenti del I Gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale che hanno messo in sicurezza l'area e interdetto il passaggio pedonale sottostante. Intervenute, oltre ai vigili del fuoco, anche pattuglie dei Gruppi Appio e Sapienza della polizia locale per agevolare la viabilità nell'area.