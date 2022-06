Romina Power racconta su Rai1: "Mia madre mise Lsd nel tè del Re Hussein di Giordania"

Oggi è andata in onda su Rai1 l'ultima puntata di stagione di "Oggi è un altro giorno", la trasmissione pomeridiana condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti c'erano Romina Power e la figlia Romina Carrisi.

Bortone, durante l'intervista, ha chiesto a Power di raccontare un aneddoto divertente che coinvolgesse la sorella Taryn, scomparsa per una leucemia due anni fa.

"Cosa ti posso raccontare...", dice Romina Power " quando abbiamo preso l'Lsd in Giordana, mia madre (l'attrice Linda Christian, ndr) glielo ha dato al Re Hussein senza dirgli niente!". La sigla Lsd sta per dietilammide dell’acido lisergico, un potente allucinogeno il cui uso ricreativo si diffuse negli anni sessanta.

Il monarca, prosegue il racconto, "era amico di mia madre... amico", ripete Power facendo con le dita il gesto delle virgolette, "cioè era sposato, chiaramente, all'epoca, ci ha invitate, mia madre mia sorella e io, una sera non so come è venuto in mente a mia madre di mettergli Lsd nel tè senza dirgli niente! Poi dopo siamo andati sulla spiaggia, guardavamo le stelle..."

"Ma pure a voi l'aveva messo l'Lsd?", chiede Bortone "No, noi l'avevamo preso per conto nostro!", è la risposta, che suscita le risate dello studio

"Le droghe fanno male, erano altri tempi, non prendete droghe!", corre ai ripari Bortone.

"E poi arrivano le guardie armate che ci accompagnano dal re - prosegue il racconto - chiedono 'cosa avete messo nel tè', 'Lsd!' 'Cosa è questo Lsd?' Quindi hanno confiscato la bottiglietta e l'hanno preso per analizzarlo e finché non hanno finito ci hanno tenuto agli arresti domiciliari, poi ci hanno riaccompagnate all'aeroporto e ciao!"



"Ma vostra madre vi ha chiesto scusa?", chiede infine Bortone. "Macché!", risponde Power



L'episodio è riportato dalle biografie del Re Hussein, che lo datano ai primi giorni di agosto del 1967, quando le sorelle Power erano entrambe adolescenti.