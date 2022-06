Royal Ascot 2022, il tripudio dei cappellini

Il giovedì dell'annuale incontro di gara nel Berkshire in Inghilterra è diventato noto come il giorno delle donne, sebbene non sia riconosciuto come tale dagli organizzatori.

La regina Elisabetta d'Inghilterra era assente, ma sua sorella, la principessa Anna, guidava al suo posto il corteo reale di carrozze trainate da cavalli prima delle gare della giornata, che includevano la prestigiosa Gold Cup.

L'evento impone un codice di abbigliamento formale, con gli uomini nel recinto reale tenuti a indossare l'abito mattutino, inclusi gilet, cravatta e cappello a cilindro. Le donne devono indossare un cappello con una base di almeno 4 pollici (10 cm) di diametro e gli abiti devono essere di "lunghezza modesta".