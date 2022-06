Russi colpiscono Su-27 ucraino nei cieli di Zaporižžja e il drone conferma abbattimento

Nel video quello che sembrerebbe l'abbattimento di un a ereo SU-27 ucraino da parte delle truppe russe.

Il Sukhoi Su-27, in russo Сухой Су-27, nome in codice NATO Flanker, è un caccia intercettore supersonico di 4ª generazione, di fabbricazione sovietica, sviluppato a cavallo tra gli anni '70 ed '80 ed entrato in servizio presso le forze aeree sovietiche nel 1984.

Progettato per intercettare ed ingaggiare velivoli avversari anche in combattimento manovrato, questo velivolo è il capostipite di una nutrita famiglia di caccia multiruolo e cacciabombardieri pesanti, è da considerarsi la risposta sovietica allo statunitense F-15 Eagle, il Su-27 ha ricevuto il battesimo del fuoco nel corso della Prima Guerra Cecena.

Ironia lugubre della sorte la maggior parte degli armamenti usati da entrambi gli schieramenti sono di fabbricazione russa compresi i velivoli. Solo recentemente l'Occidente ha cominciato a fornire armamenti a Kiev.

In alcuni post su canali Telegram russi si insinua che siano stati gli stessi ucraini ad abbattere il velivolo per sbaglio.