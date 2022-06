Schianto nel Vercellese, 3 giovanissimi muoiono nell'auto accartocciata

Sono tre giovanissimi biellesi, di età compresa tra i 16 e i 21 anni, le vittime del devastante scontro frontale avvenuto all'alba di questa mattina in provincia di Vercelli sulla provinciale 230 all'altezza del curvone dell'abitato di Busonengo, tra Collobiano e Formigliana. I tre erano a bordo di una Lancia Y condotta da un 21enne, che è rimasto a sua volta gravemente ferito ed è ricoverato in condizioni critiche all'ospedale di Novara. Il quarto ferito è il conducente della Bmw che si è scontrata frontalmente con la vettura su cui viaggiavano i quattro ragazzi biellesi: si tratta di un 29enne che è ricoverato in codice giallo a Vercelli.