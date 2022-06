Se ne rendono conto quando il missile è vicino: la fuga dei soldati russi

Il tempo di intuire l'arrivo di un missile e la disperata ricerca di un riparo. Uno spaccato della drammaticità della guerra in un video che mostra una postazione russa colpita dagli ucraini. I militari si rendono conto di quello che sta accadendo, ma è tardi per cercare un riparo sicuro. Soltanto alcuni di loro usciranno indenni dall'attacco, mentre altri resteranno feriti in attesa di essere prelevati e portati in un ospedale da campo.