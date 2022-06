Servizi segreti, fake news e dominio aerospaziale, il mondo dopo il 24 febbraio

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è un organo del Parlamento della Repubblica Italiana che esercita il controllo parlamentare sull'operato dei servizi segreti italiani. Una sua delegazione, guidata dal presidente Adolfo Urso è in missione a Bruxelles proprio per parlare di Servizi segreti, cooperazione, dominio spaziale e fake news. La task force europea ne ha contate 14000 solo dalla Russia e l’Italia è uno dei bersagli preferiti. Condividere informazioni e coinvolgere piattaforme online e social media.