Severodonetsk è una trappola per i civili. Le immagini satellitari mostrano i ponti distrutti

Le truppe Ucraine continuano a resistere a Severodonetsk, dove anche l'ultimo ponte è stato distrutto nel conflitto. Si tratta di una delle battaglie più sanguinose e feroci dall'inizio della guerra in Ucraina. Severodonetsk non è una città strategica quanto una “bandiera” sia per gli ucraini sia per i russi. E se l'Ucraina afferma che più di 500 civili sarebbero intrappolati all'interno della fabbrica chimica Azot, Mosca annuncia “un'uscita sicura dei civili verso Lysychansk” accusando i militari ucraini di aver fatto saltare l'unico ponte (rimasto intatto) sul fiume Seversky Donets.