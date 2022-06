Siccità, Tevere in sofferenza visibili i resti del Ponte Neroniano

Il ponte venne costruito sotto l'imperatore Nerone nel I secolo, per migliorare i collegamenti con le sue proprietà sulla riva destra del fiume (tra cui la villa della madre Agrippina). Non si conosce l'epoca della distruzione e forse andò in disuso in occasione della costruzione delle mura aureliane, nelle quali sembra mancare una porta in corrispondenza del ponte, anche a causa della vicinanza del ponte Elio.

I resti in elevato dei piloni furono demoliti nel XIX secolo per facilitare la navigazione.