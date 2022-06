La sirena dell'allarme aereo suona all'arrivo delle delegazioni di Macron, Scholz e Draghi a Kiev

È una visita storica. Dopo circa 10 ore di viaggio su un treno notturno Draghi, i tre incontrano finalmente Zelensky, dopo i colloqui telefonici dei mesi scorsi.

“Oggi è una giornata storica, tre Paesi fondatori dell'Ue sono venuti in Ucraina per offrire sostegno incondizionato al presidente Zelensky e al popolo ucraino, un popolo che si è fatto esercito per respingere l'aggressione e vivere in libertà”, ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa a Kiev.