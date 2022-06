Deputato della Florida: "Sono a casa mia, faccio quello che voglio con le mie pistole" - video

Greg Steube è un deputato repubblicano della Florida sostenitore di Trump, In collegamento durante un audizione della commissione giustizia proprio sul tema dell’uso delle armi in Usa, sta mostrando mostrato tutte le pistole che ha in casa, dicendo che le usa per "difendere la sua casa, la sua famiglia, la sua vita". Sta facendo notare che con le norme contenute nel nuovo pacchetto sul controllo delle armi, tutti quei modelli di pistola diventerebbero di fatto inutilizzabili, per problemi legati al tipo di caricatori utilizzati. Un membro della commissione gli dice: “Spero siano scariche” e lui risponde, non senza una certa arroganza, “Con le pistole in casa mia faccio ciò che voglio”. È lui stesso che pubblica tutto sul suo profilo Twitter commentando:

“I democratici non vogliono farmi dire cosa tentano di proibire con questo nuovo pacchetto di controllo delle armi” e conclude proprio con la frase: "I’m an American in my own home, and I’ll do whatever I want with my guns, Mr. Chairman" - “Sono un americano in casa mia, con le mie pistole faccio ciò che voglio, Sig Presidente”