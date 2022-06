Anders Tegnell: "La pandemia non ha colpito la Svezia in modo più duro rispetto agli altri Paesi"

«In una situazione in cui nessuno sa cosa sia giusto e cosa sia sbagliato è normale che ci siano molte critiche ma anche persone che sostengano le nostre azioni. Circa il 75- 80% ha appoggiato il nostro operato ma ovviamente c’è sempre qualcuno che ha altre idee» con queste parole Anders Tegnell, infettivologo e epidemiologo di Stato per la Svezia risponde a chi lo ha criticato la sua strategia anti Covid aggiungendo inoltre che «La pandemia non ha colpito la Svezia in modo più duro rispetto agli altri Paesi». E conclude affermando che «Si può fare di più, c’è sempre un margine di miglioramento» soprattutto in vista di altre pandemie che sicuramente si verificheranno.