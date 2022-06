Sara Laudani: “Il rigido lockdown cinese ha dato i suoi frutti”

«La Cina ha avuto una capacità di risposta potentissima nella prima fase della pandemia. Il lockdown alla cinese, quindi strettissimo, ha dato i suoi frutti. Un altro pregio è il rigore del tracciamento, consideriamo che in Cina la privacy non esiste e questo facilita il tracciamento. La stessa popolazione vi partecipa attivamente» spiega Sara Laudani, specialista in malattie infettive, radiologia e medicina funzionale a disposizione del Consolato generale d’Italia a Shanghai.

Alla rapidità di risposta alla prima fase dell’emergenza però si contrappone la lentezza della campagna vaccinale: «Una campagna vaccinale che ha focalizzato l’attenzione sulla fascia giovane- adulta» tralasciando invece quella dei più fragili per età.

Secondo Laudani «è ragionevole aspettarci episodi in futuro di possibili scenari di questo tipo» per cui, in vista di una eventuale futura pandemia, andrebbe potenziata una struttura che deve essere preparata, multi professionale, una vera e propria task force a livello internazionale.