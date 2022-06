Marta Giovanetti: «Nel mio laboratorio in Brasile ho mappato l'epidemia in tempo reale»

«In Brasile ho avuto l’opportunità di accompagnare l’epidemia brasiliana lavorando in collaborazione con il ministero della Salute brasiliano e l’Organizzazione mondiale della sanità. In Brasile abbiamo avuto l’opportunità di implementare un sistema per la sorveglianza genomica del coronavirus e ciò ha permesso di mappare l’epidemia in tempo reale e di identificare le varianti di preoccupazione e di interesse internazionale di origine brasiliana». A spiegarlo è Marta Giovanetti, ricercatrice del Campus Bio-Medico di Roma presso la Fondazione Oswaldo Cruz del Brasile, un’istituzione scientifica per la ricerca e lo sviluppo delle scienze biologiche situata a Rio de Janeiro, considerata una delle principali istituzioni di ricerca sulla salute pubblica al mondo.

Marta Giovanetti, ha fatto parte dello studio internazionale che ha analizzato i primi 12 genomi completi del nuovo coronavirus.