Rita Atria, Alessandra Camassa: «Borsellino ci prendeva in giro e lo chiamava la "processa"»

Un parterre tutto al femminile, in modo casuale, e per questo Paolo Borsellino, all'epoca Procuratore capo di Marsala, soprannominò il processo sulla faida scoppiata tra le famiglie mafiose del Belice “la processa”. “In questo processo oltre Rita c'erano Piera Aiello, Rosalba Triolo, Cristina Zentil, c'erano le mogli dei mafiosi che venivano a dirmi che i mariti non c'entravano niente” racconta la sostituta procuratrice di Marsala Alessandra Camassa.