Standing ovation per Di Maio, accolto dai suoi nella sala dove annuncerà l'uscita dai Cinquestelle

I parlamentari vicini al ministro degli esteri, Luigi Di Maio, sostengono che il nuovo progetto guarderebbe al 2023, a una formazione che parta dai territori, dalle esperienze degli amministratori locali e delle liste civiche. Per questo il primo cittadino di Milano, Beppe Sala, è considerato un interlocutore. L'obiettivo, in parlamento, è quello di attrarre anche deputati e senatori dei gruppi di centrodestra ma in rotta con le forze di appartenenza. In particolare lo sguardo per eventuali futuri dialoghi sarebbe rivolto al centrosinistra. "I valori fondanti del M5s restano e ce li portiamo con noi", è la spiegazione. A dividere l'ala di Di Maio da Giuseppe Conte sarebbe anche l'atteggiamento del presidente Cinquestelle verso il governo Draghi: “Sta lavorando a un appoggio esterno”, sostengono i parlamentari che dovrebbero sostenere la “difficile scelta di Di Maio”. I "dimaiani" pronti a sostenere il gruppo "Insieme per il futuro" sarebbero 60 deputati e 11 senatori.