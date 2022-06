Strage di migranti a Melilla, decine di morti - video

Assalto all'enclave spagnola in Marocco

Violenza e disperazione di nuovo protagonisti al confine tra il Marocco e la Spagna. Sono decine i migranti rimasti uccisi nel corso di un caotico tentativo di entrare in massa nell'enclave iberica di Melilla. E si contano a decine anche i feriti. Le immagini diffuse da attivisti e media mostrano scene che fanno impressione: in particolare, questo video immortala persone ammassate per terra sotto la sorveglianza di guardie marocchine, alcune inermi e forse già cadaveri.