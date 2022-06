Sudafrica, il video shock del pugile in stato confusionale che dà pugni all'avversario immaginario

L'atleta è stato portato in ospedale per accertamenti

Singolari le immagini del pugile Simiso Buthelezi che a un certo punto del match inizia a dare colpi a vuoto. L'avversario è di fronte a lui, ma l'atleta di pesi leggeri non lo vede. Inizia una serie di diretti raggiungendo l'angolo. L'arbitro si accorge dello stato confusionale e interrompe l'incontro. Buthelezi, favorito alla vigilia dell’incontro, si stava imponendo su Siphesihle Mntungwa quando a un certo punto ha iniziato a tirare pugni all'avversario immaginario. Ora il pugile è sotto osservazione in ospedale.