Sul campo centrale ci sono Berrettini e Nadal. Gli scambi che tracciano la storia di Wimbledon

Evento storico sul campo centrale di Wimbledon, aperto per la prima volta per una sessione di allenamento ai protagonisti che da lunedì prenderanno il via al terzo Slam stagionale. Rafa Nadal e Matteo Berrettini hanno deciso di allenarsi insieme sul Centrale di Wimbledon, terzo Slam della stagione che scatterà lunedì prossimo. Berrettini, finalista un anno fa, è reduce dal doppio successo sull'erba a Stoccarda e al Queen's mentre Nadal sta cercando di riprendere confidenza con la superficie. Qualche giorno fa il maiorchino ha battuto 6-2 6-3 Stan Wawrinka in un'esibizione a Hurlingham e nei giorni precedenti ha avuto modo di allenarsi a Maiorca, dopo le cure al piede sinistro. Nadal non gioca a Wimbledon dal 2019, dalla semifinale persa in quattro set contro Federer, e in questa stagione ha già vinto Australian Open e Roland Garros.