Sulle note di God Save the Queen, la regina Elisabetta chiude il Giubileo con l'affaccio sul balcone

La festa per i 70 anni di regno

Abito verde brillante e cappellino abbinato, la regina Elisabetta II è apparsa a sorpresa sul balcone di Buckingham Palace: l'ovazione per la monarca, di 96 anni, accompagnata, per l'occasione, dai familiari reali più stretti - il principe Carlo e la moglie Camilla, nonché William e Kate con i figli - al termine della coloratissima parata conclusiva dei quattro giorni di festa per il Giubileo di platino.