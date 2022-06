Svelato il poster ufficiale dei Mondiali di calcio in Qatar disegnato da un’artista donna

Il poster ufficiale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 è stato svelato nel corso di una cerimonia ufficiale all'Aeroporto Internazionale Hamad di Doha, in Qatar.

Il poster raffigura la Ghitra, il copricapo tradizionale del Qatar che viene lanciato in aria in segno di festa. Altri elementi inclusi nel poster sono un pallone da calcio e la scritta in arabo "Hayya” (‘andiamo’).

Il disegno è stato creato da Bouthayna Al Muftah, laureata alla Virginia Commonwealth University in Qatar. L'artista ha prodotto anche altri sette poster presentati durante la cerimonia ed esposti in tutto l'aeroporto.

“La Ghitra (parola araba che significa ‘copricapo tradizionale’) sollevata in aria sul poster principale, esprime la sensazione di festa dopo una vittoria. Ho voluto mostrarlo in modo indiretto per rappresentare il Qatar e il sentimento della gioia"ha dichiarato Al Muftah alla Reuters dopo la cerimonia.

Lo spareggio di martedì scorso tra Costa Rica, quarta classificata nella regione CONCACAF, e Nuova Zelanda, vincitrice della confederazione dell'Oceania, allo stadio Ahmad bin Ali, ha concluso le qualificazioni ai Mondiali che si terranno dal 21 novembre al 18 dicembre in Qatar.