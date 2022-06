Temporali e acquazzoni al Nord

Nord e Centro

Sulle regioni settentrionali giornata molto instabile con rovesci e temporali sin dal mattino su Alpi e Prealpi, in estensione nel pomeriggio-sera alla Pianura Padana da Ovest verso Est con fenomeni anche forti su Triveneto ed Emilia-Romagna, con locali grandinate e raffiche di vento. Temperature in aumento nei valori minimi, in calo in quelli massimi. Al Centro cielo velato per il passaggio di nubi alte, con addensamenti cumuliformi al pomeriggio sulle aree appenniniche associate anche a qualche breve acquazzone; in serata qualche temporale atteso su Marche e Appennino toscano e umbro. Temperature in calo nei valori massimi sul versante tirrenico.

Sud e Isole

L’alta pressione continua a garantire tempo stabile e soleggiato, il cielo si presenterà sereno al mattino, mentre qualche nube la ritroveremo nel pomeriggio in Appennino, bel tempo su pianure, coste e isole. Continuerà a fare molto caldo con valori massimi che inizieranno a diminuire a partire dalla Sardegna. Maestrale su Canale di Sicilia e basso Adriatico.