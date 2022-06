Colombia: scoperti in fondo al mare i resti di una nave con un tesoro di monete d'oro

Un galeone spagnolo affondato almeno tre secoli fa, contenente un tesoro di monete d'oro, è stato scoperto in fondo al mare al largo delle coste della Colombia. Non si tratta di un romanzo, ma di una scoperta vera che potrebbe valere miliardi di dollari.

A rilevare la presenza dell'imbarcazione è stato un robot sottomarino. I funzionari della marina colombiana che stavano effettuando il monitoraggio subacqueo del galeone di San Jose hanno scoperto altri due relitti storici nelle vicinanze.

"Negli ultimi anni sono state acquisite attrezzature per poter raggiungere profondità e ottenere le migliori immagini che ci consentono non solo di tutelare l'integrità del tesoro, ma anche di effettuare un monitoraggio permanente e costante, in modo che esso possa essere completamente preservato e protetto fino al termine della rispettiva estrazione. Perché queste ricchezze possono essere messe a disposizione del mondo e apprezzate attraverso mostre museali”, ha detto il presidente colombiano Ivan Duque Marquez.