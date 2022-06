Texas, strage nella scuola: video accusa la polizia, "Arrivati in 3 minuti, in azione dopo un'ora"

"Hanno atteso quasi un'ora, 58 minuti per l'esattezza"

Quasi un'ora, 58 minuti per l'esattezza. Tanto avrebbero aspettato gli agenti entrati nella scuola Robb Elementary di Uvalde, in Texas, prima di intervenire e fermare il 18enne Salvador Ramos, che il mese scorso ha ucciso altri 19 bambini e due insegnanti. È quanto rivelerebbero i video diffusi dall'Austin American-Statesman e dalla Kvue-Tv, dove si vedono agenti con armi più pesanti rispetto a quelle precedentemente riportate, tra cui fucili e scudi antisommossa. Maggior dettagli verranno illustrati nelle prossime ore al Senato americano, mentre la polizia del Texas sceglie di non commentare.