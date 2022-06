Nastri d'argento: a Napoli premiate le migliori serie Tv

Per i diversi generi narrativi, i Nastri vanno a “Bastardi di Pizzofalcone” tra i titoli ‘Crime’; “DOC – Nelle tue mani” come ‘Dramedy’; “Bangla” per la ‘Commedia’ e e "Yara" e “Sabato, domenica e lunedì” per i ‘Film tv’. Vincono i Nastri per i migliori attori protagonisti Maria Chiara Giannetta (Blanca) e Luca Argentero (Doc – Nelle tue mani) e per i non protagonisti Ambra Angiolini e Anna Ferzetti (Le fate ignoranti), Monica Guerritore (Vita da Carlo – Speravo de morì prima), Eduardo Scarpetta (L’amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta) e Max Tortora (Tutta Colpa di Freud – Vita da Carlo).

Nastri speciali all’autrice Lisa Nur Sultan e all’intero cast femminile di “Studio Battaglia”: Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio, Marina Occhionero e Carla Signoris.

Il produttore Domenico Procacci vince come ‘miglior regista esordiente’ per “Una squadra”.

