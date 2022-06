The Rolling Stones, l'arrivo di Ronnie Wood allo stadio San Siro

Il tour è partito a Madrid il primo giugno scorso e si concluderà il 31 luglio a Stoccolma. Si tratta della prima tournée senza il batterista Charlie Watts, scomparso l'anno scorso. La band britannica, che a Milano manca da 16 anni, è arrivata in città domenica mandando i fan in delirio: nonostante le temperature roventi in molti sono appostati da giorni davanti al Four Seasons, in zona Montenapoleone, nella speranza di strappare un autografo alla band. Il palco dai colori rosso, giallo e nero, si prepara ad accogliere un concerto memorabile, con oltre 57 mila spettatori. Accanto a Mick Jagger suoneranno Keith Richards e Ronnie Wood, insieme a Darryl Jones al basso e Steve Jordan alla batteria.