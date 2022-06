Tre palestinesi uccisi da forze israeliane. "Erano su un'auto sospetta"

Tre palestinesi sono stati uccisi questa mattina in un'operazione delle forze israeliane a Jenin, una roccaforte delle fazioni armate nella Cisgiordania occupata. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. I tre uomini sono stati uccisi quando le forze israeliane, che negli ultimi mesi avrebbero intensificato le operazioni in quest'area, hanno aperto il fuoco, crivellando l’auto sulla quale si trovavano.

L'esercito israeliano conferma che una unità militare si è trovata esposta al fuoco di tre miliziani palestinesi "a bordo di un veicolo sospetto", per questo "neutralizzati". Secondo un portavoce dell'esercito, i palestinesi erano armati con due fucili M16 e con un fucile automatico 'Carlo'. A bordo della loro automobile sono stati trovati un corpetto militare e molte munizioni. Il portavoce ha precisato anche che i soldati israeliani sono usciti indenni dallo scontro a fuoco ravvicinato. Secondo il ministero in un altro incidente, avvenuto nella notte sempre a Jenin, otto palestinesi sono stati feriti in scontri con gli israeliani