Trump e il tentato golpe. William Barr: "Capovolgere le elezioni una c.....a". Ivanka: "Accetto"

Tra i video mostrati e che dimostrerebbero come Trump fosse a conoscenza dell'infondatezza dei brogli elettorali da lui denunciati per contestare la vittoria di Biden, c'è stata quella dell'ex ministro della Giustizia, William Barr, che davanti alla Commissione ha testimoniato di avere detto chiaramente all'ex presidente che le affermazioni sulle elezioni truccate erano “cazzate”.

“Ho avuto tre discussioni con il presidente Trump e gli ho detto chiaramente che non credevo che le elezioni fossero state rubate” e che il tentativo di capovolgere il risultato del voto era una “cazzata”, ha dichiarato l'ex ministro.

In un altro passaggio, la figlia dell'ex presidente, Ivanka Trump, ha testimoniato alla commissione di avere rispetto per Barr e per la sua opinione riguardo alla falsità delle accuse sulle frodi elettorali. “Ho accettato quello che ha detto”, ha affermato.