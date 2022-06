Tv russa: "Putin in Ucraina ha terminato, ora inizierà la Terza Guerra Mondiale"

D'accordo con la politica del presidente Vladimir Putin, la conduttrice russa non lascia intendere nulla al caso: “L’operazione speciale della Russia in Ucraina è completata, ed è iniziata la vera guerra - dice: ovvero la Terza Guerra Mondiale”. Così il programma in onda sulla tv di Stato “60 Minutes” affronta un tema cruciale per la Nato e l'Europa. “Dobbiamo smilitarizzare non solo dell’Ucraina, ma l’intera alleanza Nato”, continua il video che cita la Polonia, Berlino e le armi nucleari.