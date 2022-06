Dnipro, la bimba che suona il flauto e raccoglie fondi per l'esercito

La guerra in Ucraina

Avvolta nella bandiera ucraina, la piccola Solomiya suona il flauto nella piazza di Dnipro e raccoglie fondi per aiutare i difensori dell'Ucraina.

Per ora ha messo da parte già 118mila UAH (circa 4.000 dollari) in un mese e li ha donati all'esercito. Dice che continuerà a suonare per tutto il tempo necessario.

La madre Ksenia ha subito appoggiato l'iniziativa della figlia e l'ha aiutata con l’organizzazione.

La bambina, di sei anni, ha già donato numerosi giubbotti antiproiettile. Nelle tasche aggiunge un biglietto scritto di suo pugno: “Torna a casa vincitore. Grazie mille Solomiya”.